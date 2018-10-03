У Вінниці відбудеться всеукраїнський фестиваль талантів людей з інвалідністю

У суботу, 6 жовтня, вінничани та гості міста матимуть можливість відвідати унікальний інтегрований гала-концерт, у якому головними артистами будуть люди з обмеженими можливостями. Програма фестивалю «Багряна осінь на Поділлі» складається з 25-ти номерів, у яких задіяні до півсотні учасників з усієї України. Вони виступатимуть у різних жанрах –вокал, декламування віршів, авторські пісні і навіть танці на інвалідних візках. Більшість з них – це переможці та лауреати різноманітних Всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Хоча, як каже співорганізатор фестивалю Дмитро Швець, без дебютних виступів не обійдеться.

«Уже сьомий рік поспіль Вінницька обласна організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» ініціює проведення фестивалю «Багряна осінь на Поділлі». Цього року фестиваль відбудеться у великій залі Будинку офіцерів і пройде у форматі гала-концерту за участі переможців конкурсів різних рівнів та дебютантів. Таким чином ми даємо можливість відомим колективам нагадати про себе, а новим – рухатися вперед і досягати результатів. Переможців обирати не будемо. Усі учасники отримають призи від спонсорів та дипломи учасників. Подивитися концертну програму усі охочі зможуть безкоштовно», – розповідає Дмитро.

Фестиваль «Багряна осінь на Поділлі» був заснований у 2011 році керівниками Вінницької обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України». Починався він як відбірковий конкурс для столичного гала-концерту. Але оскільки взяти участь у творчих змаганнях виявилося багато охочих як серед вінничан, так і талановитої молоді з сусідніх областей, з роками він переріс у фестиваль талантів для людей з обмеженими можливостями. Свого часу за унікальність дійства його організатори отримали відзнаку від «Книги рекордів України».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з архіву автора