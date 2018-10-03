У Вірменії тисячі людей вимагають дострокових виборів

У столиці Вірменії проходить масова протестна акція з вимогами оголошення дострокових парламентських виборів.

Як повідомляє Reuters, мітингувальники зібралися біля будівлі парламенту Вірменії.

“Протест був викликаний неочікуваним рішенням парламенту унести зміни до законодавства, що може відкласти проведення виборів”, - пише Reuters.

Протестувальників очолює чинний прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який вимагає призначення виборів на першу половину грудня цього року. “Проведення парламентських виборів було однією із вимог нашої оксамитової революції й було включено до урядової програми, затвердженої парламентом”, - сказав Пашинян під час виступу перед протестувальниками.

За його словами, чинний склад парламенту Вірменії не відображає політичних реалій країни. “Громадська підтримка партій, не пов’язаних із Пашиняном, наразі є дуже низькою”, - пояснює Reuters.

Агентство додає, що дострокові парламентські вибори можуть бути оголошені у Вірменії, якщо парламент країни двічі провалить голосування за призначення прем'єр-міністра. “Пашинян заявив, що він готовий піти у відставку, аби запустити цю процедуру й провести вибори”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Нікол Пашинян прийшов до влади у Вірменії весною цього року на хвилі народних протестів. Хоча він очолив уряд, парламент країни досі контролюють його опоненти й прибічники колишнього прем’єра Сержа Саргсяна.