У японському метро з'являться роботи-навігатори

3 жовтня, 2018 - 22:06
На шести станціях метро в Токіо з'являться роботи, які слідкуватимуть за порядком та зможуть допомогти пасажирам зорієнтуватися у підземці.
Про це пише NHK.
Роботи допоможуть пасажирам дізнатися свій маршрут, кількість часу, який доведеться на нього витратити, а також місце розташування виходів зі станції і туалетів.
Частина роботів буде стежити за безпекою пасажирів і шукати підозрілі об'єкти.
Експеримент триватиме три місяці, після чого влада Токіо прийме рішення, чи залишити роботів в метро чи змінити їм вид діяльності.