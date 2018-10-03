У японському метро з'являться роботи-навігатори

На шести станціях метро в Токіо з'являться роботи, які слідкуватимуть за порядком та зможуть допомогти пасажирам зорієнтуватися у підземці.

Про це пише NHK.

Роботи допоможуть пасажирам дізнатися свій маршрут, кількість часу, який доведеться на нього витратити, а також місце розташування виходів зі станції і туалетів.

Частина роботів буде стежити за безпекою пасажирів і шукати підозрілі об'єкти.

Експеримент триватиме три місяці, після чого влада Токіо прийме рішення, чи залишити роботів в метро чи змінити їм вид діяльності.