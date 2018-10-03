Україна підписала контракт на постачання газу з польською PGNiG

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) підписала новий контракт на постачання газу в Україну.

Про це повідомляє прес-служба компанії на офіційному сайті.

PGNiG та українська компанія "Енергетичні ресурси України" (Energy Resources of Ukraine) транспортуватимуть блакитне паливо для оператора єдиної газотранспортної системи України "Укртрансгазу".

Йдеться про 200 млн кубометрів газу. Постачання здійснюватимуть від 1 травня 2019 року. Як повідомили у PGNiG, "вибір підрядника визначився за найвигіднішою ціною".

Від серпня 2016 року до кінця червня цього року компанія PGNiG транспортувала в Україну загалом 1,3 млрд кубометрів газу.

PGNiG та ERU почали співробітництво у постачанні сировини для "Укртрансгазу" у квітні минулого року.