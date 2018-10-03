Українка Білодід очолила світовий рейтинг Міжнародної федерації дзюдо

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оновила світовий рейтинг дзюдоїстів за результатами чемпіонату світу-2018, який проходив у Баку.

У новому рейтингу чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг українська дзюдоїстка Дар’я Білодід піднялася на дві позиції і очолила список кращих спортсменок.

Про це повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України на офіційному сайті.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 17 річна українська спортсменка Дар’я Білодід отримала "золото" чемпіонату світу з дзюдо, який проходив на татамі "National Gymnastics Arena" в Баку (Азербайджан). У фіналі ЧС-2018 у ваговій категорії до 48 кг Білодід перемогла японку Фуну Тонакі і стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії.

Також покращив свої позиції у світовому рейтингу бронзовий призер у вазі до 66 кг Георгій Зантарая, який перемістився з 9 місця на 6-е. Зазначимо, що дзюдоїсти, які посіли перші місця на чемпіонаті світу, отримали 2000 очок, срібні призери турніру збільшили свій рахунок на 1400 очок, а бронзові призери - на 1000.