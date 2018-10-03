"Укрзалізниця" отримає €150 млн кредиту від ЄІБ

Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про надання Україні кредиту на €150 млн, що передбачає фінансування модернізації і розширення залізничної лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Відповідний законопроект підтримали 234 народних депутата, передає Інтерфакс-Україна.

Так, ще 19 грудня 2016 року зі ЄІБ було укладено фінансову угоду Проект модернізації української залізниці.

Документ передбачає надання кредиту в розмірі €150 млн на будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації та зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Це дозволить збільшити рівень пропускної здатності напряму, забезпечити енергозбереження при здійсненні перевезень з/д транспортом і зменшити експлуатаційні витрати.

Крім того, реалізація даного проекту повинна допомогти вирішити проблеми з пропуском вантажів у напрямку миколаївських портів, підвищити середню швидкість руху вантажних поїздів на ділянці на 20-25%.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України розпорядженням № 7-р від 31 січня 2018 року затвердив проект Реконструкція ділянки залізничного транспорту Долинська - Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам'янка - Долинська - Миколаїв.

З ЄБРР 30 грудня 2017 року було укладено угоду про надання позики за проектом електрифікації напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка, яке передбачає надання кредитних коштів в розмірі €150 млн під держгарантію.