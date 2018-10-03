В Іраку обрали президента

Парламент Іраку у вівторок обрав президентом країни ветерана курдської політики Бархама Салеха від партії "Патріотичний союз Курдистану", який в минулому в різний час очолював уряд курдської автономії, а також був заступником прем’єр-міністра Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

"Іракські депутати обрали ветерана курдської політики Бархама Салеха новим президентом країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обранню передувала суперечка між двома основними курдськими партіями – "Патріотичним союзом Курдистану" та "Демократичною партією Курдистану" – які не могли погодити єдину кандидатуру, що навіть призвело до призупинення засідання.

Новий президент має 15 днів для уповноваження кандидата від найбільшого парламентського блоку на формування уряду.

Відповідно до неофіційної домовленості, досягнутої після повалення режиму Саддама Хусейна коаліційними військами у 2003р, посаду президента Іраку – більше церемоніальну посада – займає представник курдів, прем’єр-міністром призначається мусульманин-шиїт, а посада спікера парламенту належить мусульманам-сунітам.

Поруч з цим, іракський телеканал Alsumaria повідомив у вівторок ввечері, що новообраний президент Бархам Салех вже доручив колишньому міністру нафту Аделю Абдель Махді сформувати новий кабінет міністрів. Відповідно до конституції країни, кандидат в прем’єри має 30 днів на формування нового уряду та висунення його складу на затвердження парламентом.