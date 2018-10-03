В Іспанії представили першу пасажирську капсулу Hyperloop

Компанія Hyperloop Transportation Technologies представила в Іспанії свою першу пасажирську капсулу.

Про це повідомляє СNN.

За інформацією видання, довжина капсули становить 105 футів (32 метри), вага – 5 тонн. Після презентації її планують перенести до французької Тулузи для додаткової збірки. Потім її запустять на одному з перших комерційних шляхів каліфорнійського стартапа, відомого як HyperloopTT. Також повідомляється, що капсулу назвали Quintero One. Вона майже повністю виготовлена з композитного матеріалу.

Як зазначили у виданні, Hyperloop - це технологія, що передбачає рух пасажирів у капсулах зі швидкістю більше 1200 кілометрів на годину через труби низького тиску, щоб зменшити тертя. Ця технологія допоможе поїздам їздити швидше за існуючі методи.

Нагадаємо, на змаганнях розробників капсул для транспортної системи Hyperloop, проведених компанією Space X, був встановлений новий рекорд швидкості – 467 км/год, що майже на 50% швидше ніж капсули їздили торік.