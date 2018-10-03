В Україні оголосили у розшук депутата Кононенка, який втік до Росії

Депутат Харківської обласної ради Альберт Кононенко, якому обласна прокуратура оголосила підозру в кримінальній справі про розкрадання землі, ховається в Російській Федерації.

Про це повідомляє сайт прокуратури Харківської області.

Силовики направили звернення до Інтерполу про оголошення депутата в розшук.

«В рамках кримінального провадження оголошено про підозру 50-річному депутату Харківської обласної ради. Йдеться про заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і легалізацією доходів незаконним шляхом. Після оголошення підозри фігурант кримінального провадження поїхав в Російську Федерацію», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Мова йдеться про депутата Харківської обласної ради Альберті Кононенко, повідомляє Depo.Харьков.

Як зазначають правоохоронці, депутат облради став одним із співзасновників кооперативу, який безкоштовно отримав землю для забезпечення житлом його учасників кооперативу.

«Насправді землю, яку абсолютно безкоштовно отримали кооперативники від Харківської міської ради, розділили на ділянки по 0,2 га і розпродали під приватну забудову», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додають, що за такі дії депутата громаді заподіяли шкоду на 400 млн гривень.