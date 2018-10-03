В Україні почав роботу поліцейський мотопатруль

Охорону громадського порядку у Києві, Харкові, Одесі і Львові здійснюватиме поліцейський патруль на мотоциклах.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на сторінці у Facebook, і опублікував презентаційне відео про роботу співробітників мотопатруля.

“У цьому короткому відео презентували новий мотопатруль у Патрульній поліції України, навчений за допомогою канадських інструкторів. Мотопатрульні поділились першими результатами діяльності у Києві. На черзі — Харків, Одеса і Львів”, — йдеться у повідомленні.

У серпні 2018 року в Україні з’явився мотопатруль. 16 поліцейських на мотоциклах працюють тільки що в Києві, але незабаром такі патрульні з’являться в Одесі, Харкові та Львові.

“Перевага мотопатрульних у тому, що вони оперативно дістаються місця, куди важко швидко доїхати автомобільному патрулю, наприклад, місця ДТП, також здатні до більших маневрів під час охорони громадської безпеки на масових заходах, і т. п.”, — зазначають у поліції.