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В Україні з'явилися два нових поштових оператора

3 жовтня, 2018 - 18:08
Фото: erfolg100.com

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, зареєструвала операторів поштового зв'язку Євро Укрпошта і Скай Логістика.

Таке рішення було прийнято на засіданні у вівторок, 2 жовтня, передає Інтерфакс-Україна .

Євро Укрпошта надає послуги прийому, обробки, перевезення та доставки поштових відправлень, виконує доручення користувачів щодо поштових переказів на території всієї України.

Крім того, компанія буде займатися поштовими відправленнями в міжнародному напрямку з території країн ЄС, а також країн Близького Сходу: Ізраїль, Туреччина, Єгипет і Сирія.

Скай Логістика надає послуги прийому, обробки, перевезення та доставки поштових відправлень, виконує доручення користувачів щодо поштових переказів на території всієї України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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