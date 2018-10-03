В Умані здійснили перший стрибок із парашутом з повітряної кулі та встановили рекорд України

В Умані встановлено безпрецедентний рекорд України — перший тандем-стрибок із парашутом з повітряної кулі. Рекорд встановлено в межах традиційного міжнародного фестивалю повітряних куль «Монгольф’єрія. Квітуча країна». Команда повітроплавного товариства «Монгольф’єр» (монгольф’єр — фр. аеростат, наповнений гарячим повітрям) в особі пілотів теплового аеростата Сергія Скалька та Юрія Бейдика, а також тандему парашутистів Марії Ткаченко та інструктора парашутного спорту Олександра Марушка офіційно встановили рекорд України «Перший тандем-стрибок з парашутом з повітряної кулі».

Про це повідомляє Урядовий кур’єр.

Рекорд встановили під час вечірнього фестивального польоту повітряних куль. Пілоти підняли аеростат на висоту 4038 метрів над рівнем моря (3878 метрів над землею), звідки Марія та Олександр успішно здійснили стрибок з парашутом-тандемом. Досягнення зафіксував офіційний представник Національного реєстру рекордів України.

Відбулися ранкові та вечірні польоти аеростатів. У показі повітряних куль та польотах узяли участь 15 повітроплавних екіпажів. Гості дізналися особливості підготовки аеростатів до польотів під час майстер-класів від організаторів. Охочі літали над парком «Софіївка», милувалися осінніми пейзажами з висоти пташиного польоту, насолодилися вечірнім яскравим сяйвом повітряних куль.

Організатор міжнародного фестивалю — громадська спілка «Українське повітроплавне товариство» за технічної підтримки київської школи пілотів.