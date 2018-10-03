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Вінниця отримала міжнародну відзнаку за "чистий транспорт"

3 жовтня, 2018 - 12:37
Фото: Facebook

За підсумками цьогорічного Форуму європейської ініціативи CIVITAS, Вінниця потрапила до вісімки найбільш передових міст Європи та отримала престижну нагороду за модернізації міського громадського транспорту, зокрема впровадження унікальної практики модернізації трамваїв з власним брендом VinWay.

«Наше місто отримало найпрестижнішу нагороду у сфері «чистого» міського транспорту – CIVITAS Awards 2018, – написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Вінниці Сергій Моргунов. – Лауреати CIVITAS Awards 2018 стали відомі за підсумками щорічного Форуму, який відбувся в Умео (Швеція). Вінниця лише вдруге брала участь у заході, але уже привернула до себе увагу європейської спільноти. Місто перемогло у номінації «Bold Measure Award» – «За сміливий та інноваційний підхід» – разом із бельгійським містом Гент та німецьким Аахеном».

Він додав, що європейська ініціатива CIVITAS об’єднує понад 300 міст та має на меті розвиток системи громадського транспорту в Європі та за її межами. Вінниця стала першим містом України, яке долучилася до цієї ініціативи у 2015 році.

Нагадаємо, перший модернізований трамвай працівники Вінницької транспортної компанії створили на базі вагону КТ-4SU. Він вийшов на маршрут у жовтні 2015 року. Спершу вінничани називали його «трамваєм майбутнього», а потім отримав назву VinWay. Вінницький трамвай оснащений системою кондиціонування, має світлодіодне освітлення, зручні сидіння та Wi-Fi. Окрім того, трамвайний вагон обладнаний 7 відеокамерами: чотири – в салоні, двома – зовні, замість дзеркал, одна як відео реєстратор в кабіні водія. Наразі працівники Вінницької транспортної компанії працюють над створенням вже десятого трамвайного вагону, його готовність складає 90 %.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця

Джерело: День

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