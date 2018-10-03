За добу операції ОС окупанти 34 рази відкривали вогонь, загинув військовий ЗСУ

За минулу добу бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в тому числі 8 разів із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї, в результаті бойових дій один військовослужбовець загинув, ще двоє поранені.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на офіційній сторінці у Facebook.

"Російські окупанти 34 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 8 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Під час бойових дій 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та 2 отримали поранення", - йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у середу вранці.

За минулу добу бойовики здійснювали обстріли українських позицій навколо населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Оріхове, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Новотроїцьке, Богданівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединський і Широкине.

Незаконні збройні формування вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"По позиціях наших військ в районі Оріхового окупанти вчинили два обстріли з мінометів калібру 120 і 82 мм. Захисники Кримського двічі піддавалися вогневому удару з мінометів 82-го калібру. Також мінометні обстріли окупанти провели по опорних пунктах Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Луганського, Старогнатівки і Лебединського. По захисниках Луганського і Гнутового також вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти", - підкреслили в прес-центрі штабу ООС.

За даними української розвідки, за минулу добу троє бойовиків знищені і троє поранені.

З початку доби НВФ двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, в тому числі - із застосуванням забороненого озброєння. Відзначається, що на один з опорних пунктів українських військ у населеного пункту Кримське бойовики вночі здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів 120-го калібру, а по захисниках Водяного вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.