Чоловік Аміни Окуєвої заявив про відсутність претензій до українських спецслужб

Доброволець АТО і чоловік Аміни Окуєвої Адам Осмаєв не має претензій до українських спецслужб через загибель своєї дружини.

Про це він повідомив під час ефіру ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

"Ні, які можуть бути претензії? У нас йде війна в Україні, гібридна, неоголошена війна. В міру своїх можливостей правоохоронні органи працюють. Звичайно, є для всіх нас місце вдосконаленню", - сказав він.

Разом з тим, Осмаєв підкреслив, що потрібен час, щоб зміцнити правоохоронні органи та інші державні структури.

Нагадаємо, що увечері 30 жовтня автомобіль з подружжям-добровольцями АТО Аміною Окуєвою і Адамом Осмаєвим обстріляли з автоматичної зброї в районі залізничного переїзду біля Глевахи Київської області. В результаті замаху Окуєва загинула, а Осмаєв отримав кульове поранення в ногу.