Фінляндія планує провести масштабні військові навчання з США і Швецією

Фінляндія планує провести широкомасштабні військові навчання разом з США та іншими союзниками, побоюючись зростаючої військової активності Росії.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністо, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

За його словами, навчання допоможуть військам підготуватися до кризової ситуації. Про якусь конкретну загрозу він не згадав.

Військові навчання не відбудуться щонайменше до 2020 року і будуть подібними до навчань сусідньої Швеції "Aurora", в яких у вересні були задіяні 19 000 військовослужбовців.

"До навчань планується широко залучити призовників, резервістів і солдатів, щоб тренуватися ... разом з нашими головними партнерами, як, наприклад, Швеція, США та інші країни", - заявив Ніістіо.

"У разі кризи нам буде корисно практикувати отримання допомоги" – додав він.