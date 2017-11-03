Франція схвалила проведення референдуму про незалежність Нової Каледонії

Влада Франції схвалила проведення референдуму про незалежність Нової Каледонії, який має відбутися наступного року.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, повідомляє 112 Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

Як заявив французький прем'єр, по голосуванню про самовизначення Нової Каледонії було прийнято "політичне рішення" на підставі підписаної у 1998 році угоди про послідовну деколонізацію архіпелагу.

"Що не менш важливо, у нас з'явилася довіра. Але залишається ще багато роботи", - заявив Філіп.

Відзначається, що референдум повинен відбутися не пізніше листопада 2018 року, а наприкінці цього місяця французький прем'єр прибуде до Нової Каледонії із робочим візитом. Сторони планують обговорити деталі майбутнього референдуму, в тому числі присутність на голосуванні спостерігачів від ООН.

Нова Каледонія – особлива адміністративно-територіальна структура Франції, розташована в Тихому океані. Представлена великим однойменним островом і групою дрібних островів у південно-західній частині Тихого океану, в Меланезії. Станом на 2009 рік населення Нової Каледонії становило 245 тис. осіб. Столиця – місто Нумеа.