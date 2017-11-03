"Гумконвої" доводять причетність Росії до війни на Донбасі, - представник США в ОБСЄ

"Гуманітарні конвої" Росії з невідомим вмістом доводять причетність Кремля до військових дій на Донбасі.

Про це заявив тимчасово повірений у справах США в ОБСЄ Гаррі Каміан під час засідання Постійної ради організації у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Вагомі докази участі Росії в конфлікті продовжують з'являтися. Так, 26 жовтня колона із 17-ти вантажівок перетнула міжнародно визнаний російсько-український кордон в напрямку України без належного контролю або перевірки з боку української влади. Ці конвої продовжують відкрито порушувати суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосив він.

За словами Каміана, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може належним чином виконувати свої обов'язки на Донбасі, адже Росія блокує її доступ до російсько-українського кордону. Понад те, режим припинення вогню продовжують порушувати попри введення "шкільного перемир'я".