ІДІЛ стратила 740 цивільних під час боїв за іракський Мосул, - ООН

В ході боїв за іракське місто Мосул бойовики ІДІЛ навмисне вбили щонайменше 741 мирного жителя.

Про це йдеться у даних ООН, повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

Стверджується, що джихадисти також здійснювали масові викрадення, робили "щити" із людей, навмисно обстрілювали будинки та цивільних, які намагалися втекти.

Глава ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав розслідувати злочини, скоєні у Мосулі. Окрім того, він закликав розслідувати можливі порушення, здійснені іракськими силами.

За даними ООН, ще 461 мирний житель загинув під час авіаударів, здійснених іракськими військових та силами очолюваної США міжнародної коаліції, під час найбільш інтенсивного етапу битви, який тривав з листопада 2016 року до липня 2017 року.

Згідно з доповіддю ООН, всього під час військової операції було вбито щонайменше 2521 цивільного жителя та ще 1673 особи поранено, в основному в результаті атак ІДІЛ.