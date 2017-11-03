Канада запровадила санкції проти 30 росіян, - Фріланд

Канада запровадила санкції проти 30 росіян, яких підозрюють у серйозних порушеннях прав людини.

Про це поінформувала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє Укрінформ.

«Канада рішуче налаштована захищати права людини і боротися із корупцією по всьому світу. Нинішнє оголошення надсилає чіткий сигнал, що Канада вживатиме заходів проти осіб, які отримали вигоду від значних корупційних дій або були причетні до порушення прав людини», - сказала Фріланд.

Санкції були запроваджені у рамках нещодавно ухваленого парламентом Канади “акту Магнітського”. Під їх дію, окрім росіян, потрапили також 19 венесуельців і 3 громадян Південного Судану. «Парламент Канади нещодавно ухвалив Акт про справедливість для жертв корумпованих іноземних чиновників («акт Магнітського»), і я рада, що сьогодні ми вперше застосовуємо цей новий направлений інструмент», - зазначила міністр.

Усього Канада запровадила сьогодні санкції проти 52 осіб. Їхні кошти, розміщені у Канаді, були заморожені, а їм самим заборонено в’їзд до країни.