Каталонський екс-міністр економіки вийшов на свободу під заставу

Колишній міністр економіки уряду Каталонії Санті Віла у п'ятницю, 3 листопада, вийшов на свободу після внесення за себе застави у розмірі 50 тис. євро.

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на Lavanguardia.

Відзначається, що Віла покинув межі в'язниці через дві години після набрання застави в силу. Він став єдиним з восьми заарештованих каталонських чиновників, яким суд обрав запобіжний захід, що передбачає можливість виходу на свободу після внесення застави.

Після виходу на свободу колишній каталонський міністр заявив, що конфлікт між Каталонією та Мадридом можна вирішити тільки політичним шляхом.

"Ми можемо її (ситуацію - ред.) дозволити тільки політично", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що суд відправив під варту вісьмох колишніх каталонських чиновників, щодо яких були висунуті звинувачення в бунті і розтраті коштів.