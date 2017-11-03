Конгрес США закликав не зволікати з фінансуванням озброєння України

Комітет Палати представників Конгресу США закликав якомога швидше прийняти оборонний бюджет США, наголосивши на важливості передбачених в законопроекті додаткових програм підтримки України.

Про це йдеться на сайті Комітету, передає Еspreso.tv.

Зокрема, законопроект передбачає фінансування на надання летальної допомоги України. "Ці повноваження дозволять Україні краще захищати свій територіальний суверенітет", - йдеться в заяві.

"Кожен день, що ми працюємо за умов Continuing Resolution (бюджетний розпис, введений у випадку затримки прийняття закону про бюджет - ГА) шкодить нашому війську", - заявив Мак Торнберрі, голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США

"Росія продовжує дестабілізувати Україну, і тому США мають продовжити надавати допомогу з безпеки для того, щоб вона могла краще захищатись від постійної агресії з боку Росії", - заявили конгресмени.

У заяві Комітету наголошується, що Сполучені Штати вже надають життєво важливу допомогу Україні. Однак, важливо розширити програму навчань та надати додаткове обладнання. "Це стане важливим інструментом стримування Росії Україною", - проголошується в заяві.