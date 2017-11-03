МІП пропонує запровадити нову галузь знань

Реформа урядових комунікацій передбачає запровадження нової галузі знань «комунікативістика».

Про це йшлося на експертній зустрічі в комунікативному центрі уряду, присвяченій цій темі, повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики.

«МІП пропонує запровадити галузь знань «комунікативістика», що допоможе готувати якісних спеціалістів, які будуть професійно подавати інформацію людям, роз’яснювати її», - сказав керівник сектору стратегічних комунікацій МІП Олексій Тарабукін.

За його словами, щоб реформувати сферу урядових комунікацій, потрібно перш за все забезпечити якісну освіту для фахівців з комунікацій.

Директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки України Олег Шаров зазначив, що проект постанови КМУ, який передбачає відповідні перейменування галузі знань і спеціальності, винесено на громадське обговорення.

«Ми підтримуємо ці запропоновані зміни, напрацьовані громадськістю, разом з Міністерством інформаційної політики України», - додав він.

У свою чергу голова правління Фундації «Суспільність», доктор політичних наук Сергій Даниленко коротко поінформував про історію питання, зусилля експертного та академічного середовища із запровадження популярної освітньої галузі.

«На наш погляд, таке рішення сприятиме власне журналістиці, яка уникне неприродної для цього фаху «відповідальності» за такі спеціальності, як зв’язки з громадськістю, реклама, видавнича справа, урядові комунікації тощо, які сьогодні «вмонтовані» у галузь знань 06 «Журналістика». До того ж, це стане адекватною відповіддю на запит ринку праці, який чекає на фахівців з широкого спектра комунікацій», - сказав він.

Голова вченої ради «Національної академії комунікативістики», професор Леонід Новохатько акцентував увагу на нагальній потребі не зволікати із процедурою проходження проекту постанови урядовими інституціями та винесенням консолідованого документа на засідання Кабінету міністрів, оскільки від цього залежить корегування освітнього процесу у багатьох вишах країни, що позначиться на вступній кампанії.