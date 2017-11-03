МВФ висунув Україні 4 умови для наступного кредиту

Міжнародний валютний фонд висунув для України 4 вимоги для отримання нового траншу. Про це повідомив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передають "Українські Новини".

"Умовами для четвертого перегляду програми є прийняття закону про приватизацію, який забезпечить прозорий продаж держактивів, також вимогою була вже прийнята пенсійна реформа. Ми зараз оцінюємо, наскільки вона відповідає пенсійній системі. Необхідно також створення антикорупційного суду та врегулювання питання з цінами на газ - та постанова (№187), яка була прийнята урядом в лютому", - зазначив Люнгман.

За його словами, МВФ також наполягає на необхідності прийняття земельної реформи.

"Ми не відмовилися від цієї реформи. Ми вирішили її відкласти на 2018 рік для того, щоб дати час для її комплексної розробки і знаходження консенсусу в суспільстві", - додав він.

Йоста Люнгман підкреслив, що Україна вже виконала програму на 2/3 і вже отримала 12,5 млрд доларів.