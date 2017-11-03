На Донбасі з початку року постраждали понад 400 цивільних, - ОБСЄ

Внаслідок бойових дій на Донбасі з початку 2017 року постраждали понад 400 цивільних осіб.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає Укрінформ.

"Кількість жертв серед цивільного населення, підтверджених СММ ОБСЄ в Україні, за цей рік сягає понад 400 осіб", - повідомив Хуг.

На його думку, сторони конфлікту відмовляються повною мірою виконувати Мінські домовленості. Хуг також додав, що всього у Мінську за час конфлікту відбулося майже 70 засідань тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Однак, сторони не скористались цими можливостями, щоб уладнати розбіжності та подолати перешкоди, які залишились.

"Замість того, щоб долати перешкоди, (сторони - ред.) створюють нові і сперечаються", - заявив Хуг.