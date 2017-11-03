НАБУ оприлюднило схему закупівлі "рюкзаків Авакова"

Національне антикорупційне бюро України показало схему розтрати бюджетних коштів при закупівлі рюкзаків для потреб МВС.

Відповідна інфографіка оприлюднена на сайті НАБУ.

У ході засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції глава НАБУ Артем Ситник розкрив деталі схеми під час закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ, що завдала державі понад 14,5 млн грн збитків.

"Так, за версію слідства, озвученої директором, восени 2014 року приватна особа А., користуючись особистими стосунками із заступником міністра внутрішніх справ, виступила організатором закупівлі рюкзаків для потреб солдатів Національної гвардії. Це при тому, що у той момент на складах МВС вже знаходилося 2000 невикористаних рюкзаків. Організатор домовився про виготовлення рюкзаків з підприємцем Л., який, у свою чергу, знайшов ТОВ з ознаками фіктивності для участі у переговорній процедурі закупівлі з МВС. Завдяки зв’язкам підозрюваного А. ця ТОВ отримала контракт на постачання 5000 рюкзаків за ціною 2899 грн за одиницю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до контракту додавався перелік вимог до рюкзаків щодо розміру, тканини, кишень, клапанів, ортопедичних властивостей тощо: "ТОВ, яка отримала контракт, по факту існувала лише для обміну документами. Насправді рюкзаки шили у кустарний спосіб декілька приватних підприємців, а також підприємства пенітенціарної системи. У березні-травні 2015 року приватний підприємець Л. фактично поставив до МВС 5000 рюкзаків, які за документами нібито надійшли від ТОВ. МВС прийняло рюкзаки і сплатило ТОВ майже 14,5 мільйонів гривень, які згодом через низку фіктивних підприємств були конвертовані у готівку. В результаті МВС із запізненням отримало неякісну продукцію, яка не відповідає вимогам, встановленим самим Міністерством, витративши при цьому 14,5 млн грн бюджетних коштів".

Ситник висловив переконання, що "справа рюкзаків" не є складною з точку зору доказування і матиме перспективу у суді, якщо рішення прийматиме незаангажований суддя, на якого не здійснюватиметься тиск.