NASA: Озонова діра над Землею зменшилась

Супутникові спостереження показують, що у 2017 році розмір озонової діри над Антарктикою був мінімальним з 1988 року.

Про це повідомляє NASA.

Як відзначають дослідники, озонова діра досягла свого максимуму 11 вересня, її розміри становили 19,7 мільйона квадратних кілометрів – майже у 2,5 рази більше, ніж площа США.

В останні роки вчені помітили поступове зменшення озонової діри. Це пов'язано з тим, що повітря полярного осередку стає тепліше, через що в нижніх шарах атмосфери утворюється менше хмар, які вступають у хімічні реакції за участю хлору та брому, що руйнують озоновий шар.

У 2016 році площа озонової діри становила 23 мільйони квадратних кілометрів, у 2015 – 28,2 мільйона квадратних кілометрів.

Варто відзначити, що зниження розмірів озонової діри останнім часом не дозволяє говорити про "зцілення" озонового шару Землі. Дане явище пов'язане з природними коливаннями розмірів пошкодження.