НБУ покращив прогноз зростання економіки України на наступні 3 роки

Економіка України в поточному 2017 році зросте більше, ніж очікувалося раніше - на 2,2% замість 1,6%.

Такий оновлений прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) оприлюднив Національний банкУкраїни (НБУ).

Поліпшення перспектив зростання економіки пов'язане "зі сприятливим впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що знаходило відображення в кращих результатах економічної активності більшості галузей в другому-третьому кварталах цього року, ніж очікувалося раніше", відзначили в НБУ.

У 2018-2019 роках зростання ВВП прискориться до 3,2% і 3,5% відповідно.

На думку Нацбанку, основним двигуном економіки стане зростання споживчої активності населення внаслідок підвищення зарплат і пенсій. Зокрема, на 2017 рік НБУ прогнозує зростання приватного споживання на 6%, в подальшому - на рівні 4%.