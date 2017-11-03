Остаточного списку для обміну полоненими на Донбасі досі немає, – ОБСЄ

Обмін полоненими на Донбасі не відбувається через неузгодженість списків.

Про це заявив Громадському представник ОБСЄ і координатор в гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Тоні Фріш, який цього тижня відвідав Луганську область.

"Поки не можу дати точної відповіді, скільки людей готують на обмін з обох сторін, бо немає офіційної інформації з цього питання. Не сформовані остаточні списки для обміну. Поки до кінця не зрозуміло, хто потрапить у ці списки обміну, тому я не можу дати жодної офіційної інформації", - сказав Фріш.

За його словами, у списках багато нових осіб, багато осіб, яких вже відпустили, є оновлені списки і багато непорозумінь. "Доки немає фінального списку, обмін не може відбутися. Я сподіваюсь, що процес прискориться, але це залежить від позиції сторін", - зазначив представник ОБСЄ.

Фріш повідомив, що зустрівся з 18 полоненими - як на підконтрольній Україні території, так і в окупованому Луганську. При цьому спецпредставник сказав, що він не може називати імена тих, кого він сам відвідав, бо це таємниця.

"Сторони домовились між собою про наш візит, він був запланований ще кілька місяців тому. Це важливо, що ми маємо такий зв’язок, що ми можемо відкрито говорити з цими ув’язненими та бачити, в яких умовах вони утримуються, адже обидві сторони хочуть знати, як ставляться до їх в’язнів, чи надають їм медичну допомогу. Тому важливо, що в мене є можливість контролювати дотримання прав в’язнів з обох сторін конфлікту", — зазначив Фріш.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла про 152 українських заручників на Донбасі.