Поліція охорони стане частиною патрульної, - Князєв

Поліція охорони стане частиною патрульної.

Про це під час представлення особовому складу нового керівника департаменту поліції охорони Олександра Гаврилюка заявив глава Нацполиции Сергій Князєв, передає 112 Україна.

"Поліція охорони відтепер входить в систему превенції. І в першу чергу ви будете реагувати на повідомлення людей, які надходять на 102. Тому всі працівники мають пройти перепідготовку з урахуванням досвіду роботи патрульної поліції", - сказав Князєв.

Робота поліції охорони буде уніфікована під стандарти роботи патрульної поліції. Зокрема, наряди поліції охорони увійдуть до систему єдиної дислокації нарядів поліції і будуть реагувати на сигнали про допомогу, що надходять на 102.

Поліція охорони - охоронна структура, працівники якої мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників. Після створення Національної поліції, юридичні та фізичні особи, які користувалися послугами Державної служби охорони перейшли під захист поліції охорони.