Поновленого на посаді після скандалу з хабарем генерала поліції знову звільнили

У п’ятницю, 3 листопада, начальником департаменту поліції охорони призначено Олександра Гаврилюка замість Сергія Будника, якого 22 серпня затримали на хабарі майже у 100 тис грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Голова НПУ Сергій Князєв представив Олександра Гаврилюка особовому складу як нового керівника департаменту поліції охорони.

Керівник Нацполіції доручив новому начальнику у першу чергу "побачити недоліки, які існують в підрозділі та виправити їх".

"Поліція охорони відтепер входить в систему превенції. І в першу чергу ви будете реагувати на повідомлення людей, які надходять на 102. Тому всі співробітники мають пройти перепідготовку з урахуванням досвіду роботи патрульної поліції", - підкреслив Князєв.

Він також поінформував, що робота поліції охорони буде уніфікована під стандарти роботи патрульної поліції. Зокрема, наряди поліції охорони увійдуть до системи єдиної дислокації нарядів поліції та реагуватимуть на сигнали про допомогу, які надходять на 102.