Порошенко: На ракетні війська та артилерію припадає 70% бойових вогневих завдань на Донбасі

На ракетні війська та артилерію припадає більше 70% боєвих вогневих завдань, що стоять перед українськими військами, які боронять українську землю. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу у п'ятницю, передає УНН.

"Після того, як російська агресія на сході нашої держави за допомогою кремлівського воєнторгу суттєво наростила свій потенціал в протиповітрянній обороні та ускладнили нашу можливість застосовувати фронтову військову авіацію, саме тоді ракети війська та артилерія стали основним вогневим гравцем на полі бою. На них припадає більше 70% боєвих вогневих завдань, які стоять перед українськими військами, які боронять українську землю", - сказав Президент.

У боях з російським агресором на Донбасі загинули 317 артилеристів Збройних сил України. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на урочистих заходах в Дівичках Київської області з нагоди Дня ракетних військ і артилерії, повідомляє 112 Україна.

"Надійне вогневе прикриття (артилерії, - ред.) зберегло тисячі життів українських вояків і цивільного населення. За мужність і героїзм, проявлені при виконанні бойових завдань 1 591 воїн-артилерист були відзначені високими державними нагородами. 317 героїв-артилеристів загинули в боях з російським агресором. Прошу вшанувати світлу пам'ять українських Героїв хвилиною мовчання", - підкреслив президент України.

Сьогодні, 3 листопада, святкують День ракетних військ і артилерії. В Україні офіційно свято з'явилося у 1997 році, коли другий президент Леонід Кучма підписав Указ № 1215/97 "Про День ракетних військ і артилерії". В цей же день у Збройних силах України відзначається ще одне свято - День інженерних військ.