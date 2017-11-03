Пучдемон хоче балотуватися на виборах навіть з-за кордону

Відсторонений Мадридом глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив про бажання балотуватися на дострокових виборах навіть будучи за кордоном.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

"Я хочу бути кандидатом. Я можу проводити кампанію будь-де, ми живемо в глобалізованому світі" - заявив Пучдемон, який зараз перебуває у Бельгії.

Своє перебування у Бельгії він виправдав бажанням інтернаціоналізувати питання Каталонії і "показати світу, що твориться в Іспанії".

"Іспанське правосуддя нічого не гарантує, ми розглядаємо себе як легітимний уряд" - вкотре наголосив Пучдемон.

Він також висловив сумніви, що вибори 21 грудня будуть проведені у задовільних умовах.

"Вибори пройдуть 21 грудня і ми хочемо, щоб вони відбулися у нормальних, нейтральних умовах, а не коли весь уряд сидить у в’язниці" - сказав лідер Каталонії.

Нагадаємо, що каталонський екс-міністр економіки вийшов на свободу під заставу.