СБУ затримала диверсанта з кілограмом тротилу і супутниковими знімками позицій ЗСУ

У Луганській області співробітники Служби безпеки України затримали диверсанта окупаційних сил РФ.

Як повідомили у відомстві, зловмисник був завербований "офіцером розвідки" одного з угрупувань проросійської терористичної організації "ЛНР".

"За вказівкою куратора чоловік передавав бойовикам інформацію про дислокацію, переміщення особового складу і техніки сил антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що під час обшуку у диверсанта вилучили кілограм тротилу з двома детонаторами, а також п'ять супутникових карт з нанесеними на них позиціями українських військових.

"Зі свідчень затриманого, залишену невідомими вибухівку він повинен був зберігати у себе до отримання подальших інструкцій від куратора", - додали у СБУ.