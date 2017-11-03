США можуть повернути КНДР до списку держав-спонсорів тероризму, – Макмастер

Білий дім розглядає можливість повторного внесення КНДР до списку держав-спонсорів тероризму, що передбачає накладення нових санкцій та введення обмежень проти країни.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Герберт Макмастер, повідомляє Укрінформ.

"Цей варіант зараз обговорюється, і кабінет президента розглядає його як частину загальної стратегії щодо Північної Кореї", - заявив Макмастер.

Він зауважив, що це рішення перебуває зараз у стадії обговорень. "Ви почуєте більше про це вже скоро", - зауважив радник президента США.

Крім того, Макмастер зазначив, що президент Трамп під час азійського турне має намір закликати міжнародних лідерів "зробити більше" по відношенню до провокаційної поведінки КНДР, оскільки час на домовленості вже скінчився.

Статус "держави-спонсора тероризму" визначається Державним департаментом США проти країн, які "неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму". Присвоєння цього статусу передбачає автоматичне запровадження жорстких односторонніх санкцій. Зараз у цьому списку перебувають Іран, Судан і Сирія.

Північна Корея вже була включена до переліку таких країн у 1988 році після вибуху південнокорейського пасажирського авіарейсу над морем поблизу М'янми. Тоді слідство встановило, що бомбу на літак пронесла пара "анти-корейців" за наказом Пхеньяна. Крім того, КНДР продавала зброю терористичним угрупованням та надавала притулок членам терористичної організації "Японська Комуністична Ліга - Фракція Червоної Армії".

У 2008 році президент Джордж Буш-молодший ініціював виключення КНДР зі списку держав-спонсорів тероризму після того, як уряд цієї країни виконав вимоги міжнародної ядерної інспекції.