США завдали перший удар по ІД в Сомалі

3 листопада, 2017 - 20:44
Авіація Сполучених Штатів у п'ятницю, 3 листопада, завдала перший авіаудар по позиціях "Ісламської держави" в Сомалі.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
У командуванні збройних сил США в Африці заявили, що безпілотники завдали два удари, в результаті яких загинули кілька іракських бойовиків ІДІЛ в північно-східній частині країни.
Американська сторона стверджує, що нанесення авіаудару було погоджено з урядом Сомалі.
Це був перший удар ВПС США по ісламістів у Сомалі.