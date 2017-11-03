США завдали перший удар по ІД в Сомалі

Авіація Сполучених Штатів у п'ятницю, 3 листопада, завдала перший авіаудар по позиціях "Ісламської держави" в Сомалі.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

У командуванні збройних сил США в Африці заявили, що безпілотники завдали два удари, в результаті яких загинули кілька іракських бойовиків ІДІЛ в північно-східній частині країни.

Американська сторона стверджує, що нанесення авіаудару було погоджено з урядом Сомалі.

Це був перший удар ВПС США по ісламістів у Сомалі.