У Чикагському кафе Starbucks сталася стрілянина, є жертви

У четвер ввечері, 2 листопада, в кафе Starbucks в околицях Чикаго сталася стрілянина, в результаті чого загинула одна людина і поранені ще двоє, включно з 12-річним хлопчиком.

Про це повідомляє Chicago Tribune.

Загинув 28-річний чоловік, 12-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення і знаходиться в дитячій лікарні Енн і Роберт Х. Лур'є в Чикаго.

За словами лікарів, його життю зараз нічого не загрожує. Другий поранений - чоловік 24 років у важкому стані був доставлений в лікарню.

За даними поліції, стрілянина сталася після того, як у вбивці зірвалася угода з наркотиками, а підозрюваний все ще на волі.