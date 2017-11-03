У Дніпропетровській області археологи знайшли кам'яних баб різних епох

У Дніпропетровській області археологи знайшли дві кам'яні стели доби заліза та енеоліту, повідомляє 5 канал.

Одна зі статуй належить скіфській добі і датується V століттям до нашої ери, вона має досить грубу пластику, друга ще давніша – епохи енеоліту, або раннього бронзового віку.

Знахідки виявлені під час археологічних розвідок у полях П'ятихатського району, збереглися кам'яні витвори добре, стели вже перевезли до Дніпра в історичний музей імені Дмитра Яворницького.

Колекція кам'яних статуй тут складається тепер із 98 експонатів, серед яких нові знахідки – одні з найдавніших.

"Ця рання енеолітична стела, вона відірвана від свого комплексу. Ми не знаємо, до якого кургану чи поховання вона належала. Тим не менше, для вивчення цієї монументальної культової скульптури це важливо. Скіфська знахідка дуже цікава, тому що у нас небагато в музеях, всього шість, скіфських статуй зберігається", – розповіла науковий співробітник історичного музею Дніпра Дар'я Романчук.