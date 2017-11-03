У Харкові пройде форум інклюзивної освіти

16 листопада до Харкова запрошують усіх, хто хоче сприяти розвитку інклюзивної освіти в України і готовий до масштабного діалогу. Серед учасників будуть Марина Порошенко, Уляна Супрун, Лілія Гриневич. Організатори запевняють – будуть раді бачити сім’ї з особливими дітьми. Спеціально для них створять ресурсну кімнату для занять та ігор. Форум «Вчимося жити разом» буде цікавий також медикам, соціальним працівникам, представникам громадських організацій та об’єднаних громад.

«Подібний форум ініційований вперше в Україні. Це буде своєрідне віче. Його мета – поєднати всіх тих, від кого залежить доля дітей з особливими потребами, і не лише їх. Мається на увазі не лише профільне освітнє міністерство і Марина Порошенко, які, власне, й ініціювали питання інклюзивної освіти. Як показала практика, родини з особливими дітьми не поспішають віддавати їх до інклюзивних шкіл, незважаючи на спеціально створені для цього умови. Середовище не готове до цього, медицина не готова до цього, фактично в нашій країні відсутній інститут соціального працівника, як соціального адвоката родини, який був би провідником для такої родини. І головне – майже взагалі відсутня система сервісів від держави та громади, які б давали можливість сім’ї з такою дитиною жити повноцінним життям. А це ж є ознакою демократичного суспільства. І такі перетворення відбулися вже в багатьох навіть пострадянських країнах – зокрема у Грузії, Молдові, Білорусі. В Україні цього немає. Особливість форуму у тому, що він матиме формат не науково-практичної конференції, не семінарів, а діалог. Ми поєднали у ньому і представників державної влади, щоб поговорити, як створити єдину національну стратегію – єдині стандарти надання медичної допомоги, створення спеціальностей, які в нас поки не існують – реабілітолог, питання дитячої паліативної допомоги. Також ми поговоримо, що можна зробити на рівні регіону, громаді, навіщо інклюзія громаді, як зробити міський простір дружнім для таких дітей. Наша мета – виробити перші три кроки, домовитися з усіма, хто буде брати участь у форумі. А це, крім чиновників і політиків, родини з особливими дітьми. Ми запросили міжнародних експертів, тому що форум підтримує Посольство Німеччини в Україні, UNICEF та міжнародний фонд «Відродження». На стендових презентаціях громадські організації продемонструють, що вони вже роблять для розвитку інклюзивної освіти в Україні. Також на форумі буде фінал конкурсу дитячого малюнку, у якому брали участь діти з особливими потребами. В ресурсній кімнаті з особливими дітьми будуть працювати викладачі. І це буде прикладом того, як родина може жити повноцінним життям, якщо в громаді є сервіси, які допомагають», – розповіла Почесний консул Німеччини Тетяна Гавриш.

Педіатр Андрій Пеньков стверджує – в Україні потрібно стимулювати створення національного майданчика, де б могли спілкуватися родини, які мають дітей з особливими потребами та розвивати інститут наставництва. «Часто говорять про дітей, але не говорять про їхні сім’ї. А весь мій досвід як педіатра та спеціаліста з дитячої паліативної допомоги свідчить про те, що батьки, брати-сестри та інші близькі особливим дітям люди теж потребують підтримки. І психологічної, і фізичної, і матеріальної. Такі родини часто почуваються самотніми, а дитина з інвалідністю багатьма досі, на жаль, сприймається як соціальна стигма», – розповідає Андрій Пеньков.

Цим віртуальним майданчиком для спілкування родин із особливими дітьми стануть сторінка у соцмережі та сайт, які будуть мати таку ж назву, як і харківський форум інклюзивної освіти – «Вчимося жити разом».

Людмила ЛУТИЦЬКА, Харків