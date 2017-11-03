У Києві презентують новий проект Романа Михайлова про страх і людину

9 листопада о 19:00 у Київській муніципальній галереї мистецтв «Лавра» відбудеться відкриття мультимедійного проекту Романа Михайлова "СТРАХ".

Роман Михайлов - яскравий хуліган українського сучасного мистецтва. За останні три роки він розрізав залізничні вагони, спалював свої скульптури, коптив і підпалював папір, розривав тонни макулатури для створення колажів.

Під час Президентських виборів 2010 року художник нелегально записав процедуру підрахунку голосів, створивши роботу для Одеської бієнале сучасного мистецтва. На початку війни він висвічував проектором підслуханий діалог двох військових на величезний будинок Харківського заводу, після чого було закрито його виставку. Його масштабні напівзруйновані проекти експонувалися на фасаді середньовічної церкви в центрі Парижа і в дипломатичному кварталі Варшави. Двічі номінант на премію PinchukArtPrize, переможець у номінації «Інсталяція» в конкурсі UK / RAIN у Лондонській галереї Saatchi, учасник спеціального проекту ArtVilnius-2017, Роман Михайлов не втомлюється нагадувати суспільству про те, що безпеки сьогодні більше не існує.

Відомий насамперед своїми інсталяціями, в проекті «Страх» Роман Михайлов представляє живопис, графіку і відеороботу: «Мій проект - про страхи сучасного суспільства. Я створив серію живопису, багаторазово зображуючи оголену фігуру на тлі зеленого поля. Обличчя втікача спотворене жахом. У нападі паніки він тікає від переслідування джмеля. Джміль - символ страху, параної, фобії, нав'язливої ​​думки, яка робить наше життя нестерпним. Для мене це особиста історія і результат моїх спостережень за навколишнім суспільством»,- розповідає автор.

Куратор проекту - Костянтин Дорошенко: «Неспівставність страхів сучасної людини з реальними загрозами, які несуть йому зміни, що відбуваються в суспільстві, призводить до виборів, які погіршують життя. Доведена до гротеску очевидність образів у проекті Романа розкриває цей стан паніки, властивої сьогодні багатьом європейцям і українцям з різних причин».

Проект відбудеться за підтримки F.A.C.E. Foundation.

Директор муніципальної галереї мистецтв «Лавра», засновник Face foundation Тетяна Миронова відзначила:

«Роботи Романа завжди гостросоціальні, вони змушують глядача відчути широку гаму суперечливих емоцій, але тільки не байдужість. У проекті «Страх» він торкнувся актуальної теми людських фобій. Автор пропонує глядачеві замислитися про те, чого ми боїмося, що робить наше життя нестерпним, чому ми тікаємо від своїх страхів. Адже, зрештою, тільки від нас залежить - піддатися їм або зробити мужній крок назустріч. Впевнена, що цей проект стане етапним як для творчості художника, так і для галереї».

Відкриття виставки-9 листопада о 19:00

Виставка відбуватиметься до 19 листопада

Місце проведення: галерея «Лавра» (вул. Лаврська 1)

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