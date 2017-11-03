У Львові представлять проект "Пісня добра і зла"

Музичну драму-перформанс за мотивами світового бестселера, і це – остання книжка франко-британського юриста, учасника найбільш резонансних міжнародних судів про злочини геноциду та порушення прав людини Філіпа Сендса «Східно-західна вулиця. Повернення до Львова», покажуть 11 листопада у Львівській філармонії.

У фокусі показу – долі трьох юристів: ученого з Кембриджа Герша Лаутерпахта, прокурора Рафаела Лемкіна та адвоката Гітлера і генерал-губернатора окупованої Польщі Ганса Франка. Це розповідь про те, як двоє випускників Львівського університету впровадили до наукового обігу юридичні терміни на позначення найжахливіших злочинів ХХ століття – «злочин проти людяності» та «геноцид» – і доклали великих зусиль, щоби їх ввели у міжнародне право. Це також розповідь про Ганса Франка, якого визнано винним у злочинах нацистської окупації, а докази зі Львова були вагомими для його обвинувачення. Перформанс-драма пропонує новий погляд на Нюрнберзький процес та історію сучасного міжнародного права і показує все ще мало знану історію, яка змінила Львів, міжнародне право та сучасний світ.

Формат «Пісні добра і зла» поєднує зображення, тексти й музичні твори, щоб розповісти не лише про скоєння та осмислення найжорстокіших злочинів минулого століття, а й про захоплення музикою, в якій Лаутерпахт і Франк, розділені лавою підсудних у судовій залі №600 Нюрнберзького палацу юстиції 1946 року, знаходили розраду в найскладніші моменти свого життя.

Перформанс відбуватиметься англійською мовою з українськими субтитрами. Супровід – музика Баха, Бетховена, Прокоф'єва, Мізракі та Коена. Виконавці – актори і музиканти з Німеччини, Великобританії, США та Франції.

За словами організаторів проекту, а це Центр міської історії, Nova Touring International (Barcelona), управління культури Львівської міської ради та

Львівська філармонія, «Пісня добра і зла» – це виняткова нагода дізнатися історію появи понять «геноцид» і «злочини проти людяності», що їх запропонували Лемкін та Лаутерпахт, та про те, як вони пов’язані з історією Львова.

Спеціальний гість проекту – світової слави американський піаніст, один із найвидатніших класичних виконавців нашого часу Емануель Акс (1949 р.н.), який вперше після 1956-го року повернеться до Львова, де народився і де почав вчитися музики.

Організатори проекту також розповідають, що «Пісня добра і зла» виконується лише 4 рази на рік у різних містах світу. Прем'єрна постановка відбулася три роки тому (2014-го) у Лондоні. Згодом пройшли покази у Стокгольмі, Нюрнберзі, Стамбулі та муніципалітеті Монтблан. Попереду виступи у Гаазі, Берліні та Сіднеї.

Щодо постановки у Львові, то вона має особливе значення, оскільки саме Lemberg/Lwów/Львів є не лише містом, де відбувається значна частина подій у книзі, а й героєм твору. Також цей захід є частиною супровідної лекційно-дискусійної програми до виставки у Центрі міської історії «(Не)Означені» та програми «Права, справедливість та пам’яті Львова», яка включає міжнародний семінар «Ідеї (без) місця: Концепції та практики прав і справедливості у Східній Європі» та відкриття меморіальних таблиць Рафаелю Лемкіну ( на вул. Замарстинівській, 21) та Гершу Лаутерпахту (на вул. Театральній, 6). До слова: відповідне рішення про встановлення пам’ятних дощок прийняв сьогодні, 3 листопада, виконавчий комітет ЛМР.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів