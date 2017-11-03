У Львові відкрили перший в Україні віртуальний музей класичної музики

Учора до міста Лева приїхали музикознавці та професори з восьми країн, щоби взяти участь міжнародному симпозіумі Ex umbra in solem та обговорити музичні сенсації останнього сторіччя. У рамках форуму, котрий триватиме до 5 листопада, відомі і компетентні експерти представлятимуть доповіді та разом із українськими колегами проговорять долю віднайдених та ще не знайдених музичних архівів світу. Організатор заходу – швейцарська асоціація Haliciana Schola Cantorum, котра вже не вперше проводить у Львові концерти, симпозіуми, семінари та лекції.

Серед учасників симпозіуму – професор музичної драматургії і музичної філології Болонського університету Марко Беґеллі, бразильська піаністка Марілія Капуто, професор з Італії Кармела Бонджовані, американський музикознавець Люк Дан, професор історії музики з Польщі Єва Белінська-Галас, викладач факультету музики у Кембриджі Девід Тріпетт, професор Львівської музичної академії Любов Кияновська та багато інших.

Почесний гість форуму – професор Крістоф Вольф, який учора, 2 листопада, представив свою унікальну знахідку – архіви Берлінської співочої школи, вивезені з Німеччини до Києва під час ІІ Світової війни, та урочисто відкрив у мультимедійному Центрі імені Митрополита Андрея Шептицького «Бібліотеку Вольфа».

«Нам передали факсимільні видання творів сина Баха, які професор Вольф знайшов у Києві, – розповідає працівниця Центру Шептицького Оксана Палій. – Особлива цінність цих видань у тому, що поруч із копіями рукописів є переклад на сучасну музику, причому із ґрунтовною вступною статтею і коментарями, чому твір має звучати саме так, саме на такому інструменті».

У центрі обіцяють, що будь-хто, хто цікавиться музикою професійно, або є любителем, або навіть просто хоче потримати в руках ці ноти, відтепер може вільно користуватися ними.

Також учора у Центрі Шептицького урочисто відкрили перший в Україні віртуальний Музей класичної музики, відвідувачі якого, вдягнувши спеціальний шолом, зможуть завітати до помешкань Моцарта, Баха, Шопена та Дебюссі. Було б бажання! Віртуальна гостина – це, звісно ж, відповідний епосі інтер’єр, відповідна музика і максимально насичений інформацією текст…

Форум Ex umbra in solem проходить у форматі доповідей, музичних перформансів та концертів. Локація більшості подій – Центр імені Андрея Шептицького. Важлива частина програми – секція «Симпозіум у симпозіумі» у Науковій бібліотеці Університету Франка. «Хочемо створити єдиний онлайн-архів усіх українських музичних колекцій, – розповідає директор книгозбірні ЛНУ Василь Кметь. – Наші музичні колекції мають давню і велику історію. Наприклад, у XVII столітті у Львові в приміщенні Єзуїтського колегіуму функціонувала музична бурса, й австрійці передавали туди старовинні ноти і рукописи. Так було започатковано колекцію музичної книгозбірні, яку століттями поповнювали. Це потребує вивчення, щоб утвердити власну культуру й розвивати у перспективі музичні студії».

Усі заходи симпозіуму є відкритими. Організатори Ex umbra in solem («Із тіні на світло») наголошують, що головна мета заходу – формування культурних мостів між Західною та Східною Європою, зацікавлення молоді класикою, ініціювання ґрунтовного дослідження всіх державних та приватних колекцій музичних манускриптів в Україні, «щоби відшукати решту загублених творів Баха і не тільки».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото «Дню» надала Христина ПРОЦАК.