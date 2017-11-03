У Сербії вимагають вислати українського посла з країни

3 листопада, 2017 - 09:11
Сербська опозиція закликає оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Александровича.
Про це заявив очільник опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель, повідомляє видання Danas.
Свою заяву він зробив під час засідання парламенту і зауважив, що український посол "образив сербський народ". За словами Шешеля, Алекандровича необхідно якнайшвидше витурити з Сербії.
Зазначимо, що напередодні Александрович у інтерв'ю виданню Balkan Insight заявив про те, що Сербія не перешкоджає своїм громадянам воювати проти української армії на Донбасі.
У Міністерстві закордонних справ Сербії таку заяву посла одразу розкритикували й пригрозили Александровичу наслідками.
Джерело: Еспресо