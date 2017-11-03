У Сєверодонецьку вбили голову фракції "БПП" у міській раді

У Сєверодонецьку вбито радника мера міста, депутата міської ради від БПП Сергія Самарського.

Про це повідомив голова Луганської обласної держадміністрації Юрій Гарбуз.

"Учора ввечері було вбито голову фракції "БПП "Солідарність" Сєвєродонецької міської ради, громадського діяча Сергія Самарського. Наразі тривають невідкладні слідчі дії", - написав він у Facebook.

"Виявлення і притягнення до відповідальності винних – обов’язок правоохоронних органів і наш борг перед світлою пам’яттю Сергія. Мої співчуття близьким і рідним!", - додав Гарбуз.

Тіло Самарського було знайдене неподалік його будинку, повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в Головному управлінні Національної поліції в Луганській області.

"Вийшов з виконкому о 19:00, зателефонував дружині, сказав, що зайде додому поїсть, перевдягнеться і піде на ЛОТ (Луганське обласне телебачення - ред.). Додому не прийшов і телефон відключився. Враховуючи протистояння і те, що його номінували на місце Буткова, дружина зателефонувала у поліцію. Пошуки зниклого дали результат: близько 23:35 його знайшли у дворі біля власної оселі з ознаками насильницької смерті: сліди боротьби і розбита цеглиною голова", - повідомило джерело.

Сергій Самарський, опонент режиму Януковича, депутат міськради ще попереднього скликання, в 2014 р. постраждав від терористів (провів кілька тижнів у полоні).

У 2015 р. був обраний від блоку БПП. Кілька місяців тому призначений радником міського голови. Після того, як секретаря міськради, лідера фракції "Опозиційного блоку" підприємця Ігоря Буткова звільнили з посади, кандидатура Самарського на призначення секретарем розглядалась як основна.

Це перше вбивство в обласному центрі за останні три роки, яке має ознаки політичного.