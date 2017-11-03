У Вінниці Посол Японії в Україні посадив сакури

На відкриття триденного фестивалю «Дні Японії у Вінниці», який сьогодні розпочався у місті над Бугом, завітав Надзвичайний та Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі. Зустрічали дипломата у холі Вінницької міськради вихованці ансамблю «Барвінок». Для поважного гостя традиційно заспівали українську пісню «Зеленеє жито» і несподівано – японський хіт середини 80-х років «Канікули кохання».

Після офіційного спілкування з керівництвом міста та області Посол Японії в Україні взяв участь у висадці сакур. 70 саджанців посадили на прибережній зоні, біля пам’ятника жертвам Чорнобильської трагедії. Місце обрали невипадково, адже саме Японія першою кинулася на допомогу Україні після аварії на Чорнобильській АЕС, маючи на той час вже власний досвід у боротьбі з «мирним» атомом.

«Я у Вінниці вже втретє і мені приємно, що ваше місто долучилося до програми «2500 сакур» з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими державами і проголошення 2017-го Роком Японії в Україні, – каже пан Посол. – Сподіваюся, що кожної весни, коли будуть квітнути прекрасні сакури, мешканці Вінниці згадуватимуть про людей Японії, які також відчувають велику симпатію до народу України. А щоб краще дізнатися про нашу країну запрошуємо усіх вінничан та гостей міста відвідати фестиваль, який презентує багату японську культуру в усіх її проявах: література, музика, мистецтво, спорт, організація бізнесу».

Фестиваль «Дні Японії у Вінниці» триватиме з 3 по 5 листопада. Усі події відбуватимуться на шести локаціях, у заходах задіяно понад 20 майстрів. Діятиме 10 виставок з різноплановими експонатами (колекційного японського одягу, ляльок, виробів, гравюр, кераміки тощо).

Працюватимуть майстер-класи з каліграфії, оригамі, мистецтва декоративного упаковування. Вінничани зможуть побачити, як проводиться чайна церемонія та створюються ікебани, а також – переглянути японські кінострічки.

Вхід на всі заходи, які відбуваються в рамках фестивалю, безкоштовний.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора