"Укрзалізниця" запустила новий поїзд із Ковеля до Харкова

Компанія Укрзалізниця з 2 листопада запустила в перший рейс з Ковеля новий поїзд № 127/128 Ковель - Харків, який з'єднає західні і східні регіони країни.

Про це повідомляє на Facebook-сторінці компанії.

Поїзд курсуватиме через день по парних числах у напрямку Ковель - Харків, по непарних числах - в зворотному напрямку.

Маршрут пролягатиме через станції Луцьк, Рівне, Здолбунів, Шепетівка, Бердичів, Біла Церква, ім. Т.Шевченка, Знам'янка, Кременчук, Полтава-Південна - всього близько 30 населених пунктів.

Відправлення з Ковеля о 14:20, прибуття до Харкова о 12:10. У зворотному напрямку відправлення з Харкова з 3 листопада через день по непарних днях о 13:30, прибуття в Ковель о 10:18.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони.