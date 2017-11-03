Вбитий депутат Сєвєродонецька хотів бути мером, йому часто погрожували, - екс-глава Луганської ОДА

Вбитий голова фракції БПП "Солідарність" Сєвєродонецької міськради Сергій Самарський планував стати міським головою, кілька разів балотувався на цей пост.

Про це в ефірі "112 каналу" повідомила колишня в. о. голови Луганської ОДА Ірина Верігіна, повідомляє Еспресо.TV.

За її словами, Самарський був патріотом, з проукраїнською позицією. Вона вважає, що вбивство депутата - це політичне замовлення.

"Я знаю його понад 14 років, ми разом працювали. Протистояти регіоналам на Луганщині - це був дуже сміливий крок. Зараз регіонали розправили свої плечі на території області. Тому його вбивство, вважаю, - це політичне замовлення", - наголосила Верігіна.

У 2014 році Самарського арештували і кинули в підвал СБУ, де його катували. Також депутату часто погрожували, але охорони в нього не було.

"Він стояв на захисті територіальної цілісності України. Пригадую, як у 2014 році його арештували і кинули в підвал СБУ. Тоді нам чудом вдалося витягнути його живим. Там його катували, намагалися знищити. Йому дуже часто погрожували - ще до 2014 року. Він казав мені про це особисто. Думаю, що це ті люди, які відслідковували його політичну діяльність", - зазначила екс-очільниця Луганської ОДА.

Верігіна також розповіла про свою зустріч з Самарським, яка відбулася за два тижні до його вбиства.

"Він розповідав мені про свої плани перебудувати Сєвєродонецьк, зробити його проукраїнським. 14 років він мріяв бути міським головою. Балотувався декілька разів", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що у Сєвєродонецьку вбили голову фракції "БПП" у міській раді.