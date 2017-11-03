Вінницькі медики передали півсотні індивідуальних аптечок бійцям служби правопорядку

Військовослужбовцям Вінницького зонального відділу військової служби правопорядку, які періодично виїжджають на ротацію у зону АТО, вручили 50 сцепаптечок. Їх за власні кошти придбали вінницькі медики, які упродовж року проводять майстер-класи для військових з надання першої медичної допомоги. Кожна аптечка містить протизапальні, знеболюючі, кровоспинні засоби, а також медикаменти від застуди, анестезійні комплекти та перев’язувальні матеріали.

«Медикаменти закуплені на достойну суму – це не бюджетні кошти, а благодійні, які зібрали небайдужі лікарі та волонтери, – пояснює директор департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмила Грабович. – Співпраця між військовими частинами Вінницького гарнізону та вінницькими медиками розпочалася давно. Фахівці обласного Центру екстреної допомоги і медицини катастроф постійно проводять навчання для бійців, щоб навчити їх надавати першу медичну допомогу на полі бою. Але навчити це одне, інша справа – треба мати засоби, які можна використовувати при потребі. Тому й виникла ідея скласти для кожного військовослужбовця, який збираються у зону АТО, індивідуальні аптечки, щоб вони постійно були під рукоюі в екстреному випадку використовувалися за призначенням».

Серед бійців, які отримали спецаптечки, був і начальник військової служби правопорядку, сержант Олег Семенюк. У 2014 році, обороняючи Луганський аеропорт, він отримав мінно-вибухове поранення. Каже, що вижив завдяки тому, що у бойового побратима були кровоспинні та знеболюючі препарати.

«На полі бою першу медичну допомогу здебільшого надає товариш, який поруч. Медики є, але вони не завжди поруч, бо бути біля кожного бійця нереально. Тому вкрай важливо, щоб нас навчали не лише військовій тактиці та правилам поводження на лінії зіткнення, але й азам наданням медичної допомоги, – переконує сержант. – Аптечки, які ми сьогодні отримали, зручні у користування. Їх можна вчепити на ремінь, або бронежилет. Окрім цього, виготовленні вони із водонепроникного матеріалу – якщо навіть потрапиш під дощ – медикаменти не зіпсуються»

Після вручення спецаптечок лікарі «швидкої» провели для військовослужбовців черговий майстер-клас. Цього разу демонстрували, як проводити кісткову анестезію та надавати першу медичну допомогу при пневмотораксі, тобто поранені легень.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора