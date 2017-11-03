Віталій Кличко увійшов до ТОП-10 чемпіонів WBC усіх часів

Легендарний український боксер, мер Києва Віталій Кличко увійшов до числа десяти кращих чемпіонів світу у суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Таке рішення прийняла дирекція організації, оцінивши 23-х боксерів, які володіли чемпіонськими титулами за версією WBC у найпрестижнішому дивізіоні, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Вище за українця, який за досягнення на рингу отримав статус "вічного" чемпіона і в підсумку посів восьме місце, розташувалися Мухаммед Алі, Леннокс Льюїс, Евандер Голіфілд, Ларрі Голмс, Майк Тайсон, Джордж Форман та Джо Фрейзер. На 9-10-у місцях у цьому списку відповідно Сонні Лістон та Кен Нортон", - зазначається у повідомленні.

Віталій Кличко двічі здобував пояс WBC, будучи одним з п'яти боксерів суперважкої категорії (ще - Алі, Тайсон, Льюїс та Хасім Рахман), які зуміли повернути втрачений титул. Причому, свій пояс Кличко втратив не на рингу, а через травму.