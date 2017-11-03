За день бойовики 13 разів обстріляли позиції сил АТО

Від початку цієї доби обстановка у районі проведення АТО мала тенденцію до загострення. Зокрема, з опівночі незаконні збройні формування активізували провокації на Донецькому напрямку.

Про це інформує прес-центр АТО.

"Так, з різних видів гранатометів та кулеметів бойовики били по укріпленнях української армії біля Зайцевого, Авдіївки, Пісків, Луганського. А близько 12 години унаслідок ворожого вогню із стрілецької зброї неподалік Кам’янки отримав поранення військовослужбовець сил АТО", – йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку окупанти двічі обстріляли із 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів оборонців Кримського. Також під вогнем противника опинився наш опорний пункт неподалік Троїцького.