За день бойовики 13 разів обстріляли позиції сил АТО

Від початку цієї доби обстановка у районі проведення АТО мала тенденцію до загострення. Зокрема, з опівночі незаконні збройні формування активізували провокації на Донецькому напрямку.
Про це інформує прес-центр АТО.
"Так, з різних видів гранатометів та кулеметів бойовики били по укріпленнях української армії біля Зайцевого, Авдіївки, Пісків, Луганського. А близько 12 години унаслідок ворожого вогню із стрілецької зброї неподалік Кам’янки отримав поранення військовослужбовець сил АТО", – йдеться у повідомленні.
На Луганському напрямку окупанти двічі обстріляли із 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів оборонців Кримського. Також під вогнем противника опинився наш опорний пункт неподалік Троїцького.
На Приморському напрямку напруження й надалі зберігається у районі Водяного. Від опівночі проросійські найманці тричі били на підступах до цього селища з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. "Загалом від початку доби бойовики 13 разів порушили режим "тиші". Під час 8 обстрілів Збройні сили України об’єктивно застосовували зброю на ураження противника", - йдеться у зведенні станом на 18.00.
На Приморському напрямку напруження й надалі зберігається у районі Водяного. Від опівночі проросійські найманці тричі били на підступах до цього селища з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Загалом від початку доби бойовики 13 разів порушили режим "тиші". Під час 8 обстрілів Збройні сили України об’єктивно застосовували зброю на ураження противника", - йдеться у зведенні станом на 18.00.